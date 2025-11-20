Culminó la 2da Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo en Neuquén

Con una fuerte impronta federal y la participación de jóvenes empresarias y empresarios de 20 provincias del país, se desarrolló la 2ª Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), en el Centro de Exposiciones y Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén, cuya arquitectura vanguardista -inspirada en el volcán Domuyo- lo convierte en un punto de referencia para grandes encuentros profesionales. “El turismo, si no se concibe en equipo, es muy difícil hacerlo crecer”, aseguró allí el gobernador Rolando Figueroa. “Este es un encuentro clave para potenciar a la próxima generación del turismo nacional" dijo el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá.

20 de Noviembre de 2025

Por Ricardo Seronero desde Neuquén



El Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa junto al presidente de FAEVYT, Andrés Deyá participaron de la inuguración de la Segunda Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo de Faevyt, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel nacional y considerado estratégico para afianzar el posicionamiento de Neuquén como un destino atractivo, diverso y en permanente crecimiento.



En la apertura oficial estuvo presenteLeticia Esteves, flamante Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, la secretaria de Jefatura de Gabinete de la ciudad de Neuquén María Pascualini y Florencia Antonio, representante de la Comisión Joven de FAEVYT. También participaron de las actividades el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet; la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda; y el titular de la regional de Faevyt, Javier Barrueto; entre otros.entre otros protagonistas.



"Esta segunda convención, es exclusiva para las nuevas generaciones empresarias del turismo, con eje en actividades y charlas, y enfocada en dos de los nuevos desafíos del mercado: la innovación tecnológica y la sustentabilidad. El enfoque está puesto en la formación de nuevos líderes profesionales, que participarán de dos días de reuniones, capacitaciones, talleres y conferencias para planificar y construir el futuro del turismo con un perfil federal" dijo el Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

“Este es un encuentro clave para potenciar a la próxima generación del turismo nacional. Desde FAEVYT reafirmamos nuestro compromiso de impulsar innovación, formación y liderazgo joven para construir un turismo más sostenido y con visión de futuro.” Señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT y agregó “Neuquén es un escenario ideal con un Centro de Convenciones de primer nivel y desde las Provincia están trabajando fuertemente para impulsar el turismo”.

Leticia Esteves, flamante Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales sostuvo que "Estamos muy contentos de que FAEVYT haya elegido Neuquén para realizar está Convención, en un lugar tan emblemático como el Centro de Convenciones Domuyo con jóvenes de todo el país, y disertantes muy importantes para las visiones, no solamente respecto al turismo sino también del desarrollo y de la innovación".

Durante las dos jornada hubo una agenda intensa y diversificada, con actividades pensadas para promover el intercambio, la formación y el impulso de nuevas ideas.

Joan Cwaik, aportó su mirada y experiencia sobre el manejo práctico de IA en una disertación interactiva, y por ejemplo; Natalia de Vita repasó la importancia del poder del liderazgo y cómo la energía mental, física, espiritual y emocional impacta directamente en los resultados de los equipos.



Se destacó el taller: Turismo del Petróleo-Vaca Muerta de la mano de Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, que compartió cómo esta industria se integra al desarrollo turístico y a las nuevas oportunidades para la actividad. Ana María de las Nieves “Monín” Aquín junto a Forencia Antonio conformaron un panel, donde "Monín", una gran referente neuquina del turismo, nos regaló una mirada profunda sobre identidad, territorio y construcción de valor en la actividad turística.



La comunicación interpersonal y las habilidades de la comunicación de la mano de Soledad Santos, encargada de comunicación de FAEVYT y FIT y el proyecto Dino, de turismo paleontológico fueron los temas abordados en los talleres.



Neuquén se prepara para la temporada turística de verano

“El turismo, si no se concibe en equipo, es muy difícil hacerlo crecer”, aseguró Figueroa. Y destacó la importancia de “la monetización” de los recursos del subsuelo que ofrece la explotación de Vaca Muerta y aseguró que “la estamos invirtiendo bien”.



En este contexto, se realizó la proyección del spot oficial de la temporada turística de verano, y se exhibió un código QR para que los asistentes a la convención puedan acceder al mismo y compartir el lanzamiento desde sus redes.

Como ejemplo de inversión, el mandatario provincial explicó que se están ejecutando 600 kilómetros de rutas y enfatizó que esta cifra representa -en dos años de gestión- la mitad de lo que “se ha hecho en toda la historia de esta provincia”. “Estamos poniendo en valor turístico algunos destinos que ni siquiera figuraban en el mapa para un potencial visitante”, señaló.



