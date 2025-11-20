Confirman que los restos humanos hallados en Entre Ríos son del remisero que transportó a Laurta

Fue determinado por los resultados de ADN a cargo del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia sobre los restos encontrados el 30 de octubre en Concordia y Rosario del Tala.

20 de Noviembre de 2025

Se confirmó que los restos humanos encontrados en las localidades de Concordia y Rosario del Tala pertenecen a Martín Palacio. La identificación se produjo un mes y medio después de la desaparición del remisero. Palacio, de 49 años, había trasladado al doble femicida Pablo Laurta.

El dato fue determinado por los resultados de ADN. El análisis fue realizado por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia. Los restos identificados corresponden a un cráneo y un brazo. Estos habían sido hallados el 30 de octubre en la Ruta 15, en la provincia de Entre Ríos.

Pablo Laurta asesinó a su ex pareja, Luna Micaela Giardina (26), y a su ex suegra, Zoraida Mariel Zamudio (54). El doble femicidio ocurrió en su casa del barrio Villa Serrana la mañana del sábado 11 de octubre. Posteriormente, Laurta intentó huir junto a su hijo de cinco años.

La hipótesis policial indica que Laurta había matado al remisero Martín Sebastián Palacio (49) días antes. Palacio lo recogió en la terminal de ómnibus de Concordia la noche del martes 7 de octubre, viajando desde Buenos Aires. Se sospecha que Laurta descuartizó a la víctima y arrojó sus restos en dos puntos de la provincia, separados por más de 200 kilómetros. Laurta está procesado en las provincias de Entre Ríos y Córdoba por los tres homicidios, crímenes que tienen prevista la pena de prisión perpetua.