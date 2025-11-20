Cinco delincuentes intrusaron la casa de Valeria Mazza

Se presentaron como presuntos cortadores de pasto. Una vez dentro de la casa, alcanzaron a tomar una mochila de la familia. Pero una hija de la exmodelo los vio y sus gritos los espantaron.

20 de Noviembre de 2025 16:05hs

Cinco delincuentes ingresaron a la propiedad de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, ubicada en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro. El hecho ocurrió este miércoles al mediodía. La banda accedió al terreno luego de sortear el portón principal. La acción delictiva fue rápidamente frustrada sin que el grupo lograra llevarse elementos de valor de forma confirmada.

Los delincuentes utilizaron una modalidad de engaño para obtener el acceso. Se presentaron como presuntos cortadores de pasto. Una vez dentro de la casa, alcanzaron a tomar una mochila de la familia. La secuencia fue advertida por Taína Gravier, hija de la pareja, quien se encontraba con una amiga y dos empleados. La joven reaccionó gritando desesperadamente, lo que incentivó la huida inmediata de los intrusos.

Los asaltantes descartaron la mochila al huir por la entrada del terreno. Un empleado se comunicó de inmediato con el 911, activando la respuesta policial. Personal de la Comisaría 4ª de San Isidro se presentó en el lugar para iniciar las pericias y tomar testimonios. Los investigadores buscan determinar si, a pesar de descartar el bolso, los delincuentes sustrajeron otros elementos.

El caso quedó a cargo del fiscal adjunto Patricio Ferrari. El fiscal convocó a detectives de la DDI de San Isidro para analizar el material fílmico. Las grabaciones municipales y privadas captaron al grupo de sospechosos caminando por el barrio antes del ingreso. Hasta el momento no hay detenidos. Alejandro Gravier, en comunicación desde Madrid, confirmó que "no pasó nada" y que la familia se encuentra bien.