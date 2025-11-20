Bolivia-Surinam e Italia-Irlanda del Norte, lo más destacado de los repechajes

El vencedor del primer partido enfrentará a Irak. El ganador del segundo enfrentará al de la llave entre Gales y Bosnia-Herzegovina. Los repechajes se jugarán en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, a fines de marzo

20 de Noviembre de 2025 15:46hs

El sorteo de repechaje internacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo este jueves en Zúrich, Suiza. Se definieron los enfrentamientos que otorgarán las seis plazas restantes para el torneo ampliado de 48 equipos. Bolivia figura como el único representante de la CONMEBOL en el minitorneo. Las eliminatorias de repesca se jugarán en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey.

Bolivia se medirá contra Surinam el 23 de marzo en la primera instancia. El vencedor de ese partido avanzará a la final de su llave para enfrentar a Irak. Irak fue posicionado directamente en la final de su llave debido a su mejor ubicación en el ranking FIFA. En la otra llave, Nueva Caledonia jugará contra Jamaica para definir al rival de la República Democrática del Congo, que también pasó directamente a la final.

La FIFA asignó dieciséis plazas para el Mundial ampliado a los países europeos (UEFA). El formato de eliminatorias para esta región constó de doce grupos, donde los líderes clasificaron de manera directa. Los segundos de cada grupo accedieron a una repesca propia de la UEFA, distribuida en cuatro llaves con formato de semifinales y final.

Italia fue designada en la llave "A" y enfrentará a Irlanda del Norte. El ganador de este encuentro jugará la final contra el vencedor del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina. En las otras llaves, los cruces son: Ucrania contra Suecia y Polonia contra Albania (Zona "B"); Eslovaquia contra Kosovo y Turquía versus Rumania (Zona "C"); y República Checa contra Irlanda y Dinamarca contra Macedonia del Norte (Zona "D"). El sorteo de la fase de grupos del Mundial será el viernes 5 de diciembre en Washington.