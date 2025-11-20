Belem: miles de asistentes debieron evacuar la sede de la Cumbre Climática por un incendio

Las llamas se desataron mientras ministros de distintas naciones sostenían negociaciones sobre la financiación y la transición energética.

20 de Noviembre de 2025 16:42hs

El pabellón central de la cumbre climática COP30, en Belém, Brasil, fue evacuado de urgencia debido a un incendio. Las llamas se desataron mientras ministros de distintas naciones sostenían negociaciones sobre la financiación y la transición energética. El incidente ocurrió faltando un día para la clausura de la conferencia organizada por la ONU.

El fuego se inició en un sector de la Zona Azul, área administrada por las Naciones Unidas. Esta zona contiene salas de reuniones y los pabellones de los países y organizaciones asistentes. El incendio provocó un agujero en el techo de la estructura y se extendió a otras secciones. El personal de seguridad de la ONU y equipos de bomberos intervinieron para contener las llamas con extintores y autobombas.

Miles de asistentes fueron evacuados al exterior del recinto. Menos de una hora después de activarse las alarmas, el fuego fue controlado sin registrarse heridos. El gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, confirmaron el control de la situación. Equipos técnicos investigan dos posibles causas del siniestro: una falla en un generador o un cortocircuito en una tribuna.

La organización espera la autorización del cuerpo de bomberos para reanudar las actividades de la cumbre. El ministro Sabino descartó la cancelación de la COP30, asegurando que la conferencia finalizará mañana como estaba previsto. Previamente al incendio, el secretario general de la ONU, António Guterres, había ofrecido una conferencia de prensa en la Zona Azul afectada.