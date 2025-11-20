Abogados de Dalma y Gianinna pidieron la detención de Makintach

La solicitud se presentó tras la destitución de Makintach y la consecuente pérdida de fueros. La acción legal se enmarca en el expediente judicial derivado del documental sobre la causa por la muerte de Diego Maradona.

20 de Noviembre de 2025 16:37hs

Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola solicitaron formalmente la detención de la exjueza Julieta Makintach. La solicitud se presentó tras la destitución de Makintach y la consecuente pérdida de fueros. La acción legal se enmarca en el expediente judicial derivado del documental sobre la causa por la muerte de Diego Maradona. El planteo ocurrió durante una audiencia que trató la recusación de los fiscales.

La querella, que representa Dalma y Gianinna, hijas del astro, fundamentó la medida en el riesgo concreto de fuga y en el posible entorpecimiento de la investigación. Los defensores legales argumentaron la existencia de “acciones inequívocas de perturbación de testigos” y de comportamientos catalogados como “obstructivos repetidos y graves”. La solicitud se basó en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense. Dicho artículo habilita restricciones ante el peligro de elusión o la intervención indebida en la producción de prueba.

Los abogados enumeraron varios episodios específicos para justificar la medida. Mencionaron el envío de mensajes intimidatorios dirigidos a la custodia policial Malen Tattí Romero tras su declaración. Además, señalaron un contacto inapropiado con la médica María Eva Soledad Pereyra. La exmagistrada habría intentado influir en esta testigo mediante el envío de material audiovisual vinculado a la causa.

La defensa sostuvo que estos hechos configuran un patrón de conducta orientado a condicionar a quienes aportan pruebas esenciales. Advirtieron que la exjueza conservaría acceso y capacidad para interferir en registros y dependencias judiciales. Subsidiariamente, la querella solicitó medidas menos severas: la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la restricción de referirse públicamente al expediente y a la familia de Maradona.