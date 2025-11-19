Una multinacional autopartista cerró una autopartista y despidió a sus cincuenta operarios

Los trabajadores recibirán el 100% de la indemnización correspondiente. La planta se dedicaba a la fabricación de componentes de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos. Había sido inaugurada en 1995.

19 de Noviembre de 2025 16:56hs

La autopartista multinacional Dana confirmó el cierre de su planta en Naschel, San Luis. La empresa despidió a 50 operarios directos. Dana informó que los trabajadores recibirán el 100% de la indemnización correspondiente. La planta se dedicaba a la fabricación de componentes de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos. La fábrica había sido inaugurada en 1995.

El cierre de la planta también afectará empleos indirectos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció la pérdida de 40 puestos en proveedores locales. La decisión fue tomada por la casa matriz de Dana en Estados Unidos. La compañía comunicó el cierre definitivo a los operarios durante la noche del lunes. Los avisos se realizaron mediante mensajes de WhatsApp.

Dana fabricaba componentes de transmisión y autopartes en San Luis. Los productos se destinaban al mercado de reposición (aftermarket). La empresa de capitales estadounidenses había enfocado su producción en este sector. Anteriormente, Dana operó como proveedora de terminales automotrices.

El Gobierno de San Luis emitió un comunicado oficial a última hora del lunes. El gobierno informó que acompañaría a los trabajadores el martes. Funcionarios se concentrarían frente a la fábrica. Estuvieron presentes la directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, y el director de Industria, Juan Ríos. La empresa se comprometió a impulsar un plan de reconversión laboral y productiva para los afectados. La Provincia confirmó que también brindará apoyo durante ese proceso de reinserción.