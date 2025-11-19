Terré: la ganadería invertirá US$ 20.300 millones" este año

La analista del la Bolsa de Comercio de Rosario, consideró necesario ese monto para producir unas 3 millones de toneladas de carne vacuna

21 de Noviembre de 2025 05:30hs

La analista del Área de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Emilse Terré, estimó que la ganadería invertirá US$ 20.300 millones" este año para producir unas 3 millones de toneladas de carne vacuna.

Dichas inversiones se realizan en el marco de lo que la BCR planteó como “la firmeza del mercado, que se da ante el ajustado equilibrio entre una oferta limitada y una demanda global sostenida”. Con este escenario de precios altos, se abre un nuevo espacio para países exportadores como Argentina, especialmente frente a la reconfiguración mundial del comercio de carne vacuna.

Agrega que este crecimiento se da “en un contexto de fuertes choques comerciales entre los principales líderes, del cual Australia supo capitalizar muy rápidamente sus beneficios”. El principal destino de la carne australiana en 2025 es Estados Unidos, seguido por China, que aumentó sus compras un 32% interanual. Con estos movimientos, Corea y Japón quedaron relegados al tercer y cuarto lugar.

Por su parte, Brasil volvió a registrar un récord mensual, con 320 mil toneladas exportadas, un 2% más que en septiembre. En el acumulado anual, suma 2,5 millones de toneladas, un incremento del 16,6% respecto del mismo período de 2024. China fue determinante: su participación en las compras de carne brasileña pasó del 51% en 2024 al 54% en 2025, con incrementos interanuales que superaron el 40% entre junio y septiembre. En octubre, aun con envíos estables hacia China (187 mil toneladas), se destacó el repunte del comercio con Estados Unidos, que incrementó sus importaciones desde Brasil un 38% mensual pese a los aranceles vigentes.

Para Argentina, que depende fuertemente de China, pero busca diversificar mercados, este momento puede convertirse en una ventana estratégica. Las decisiones de Beijing y el mayor acceso al mercado estadounidense definirán parte del panorama de los próximos meses, mientras los precios internacionales continúan mostrando una tendencia ascendente que vuelve a poner a los exportadores argentinos en el centro de la escena.