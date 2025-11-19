Senado: la Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó el pliego de Lorena Villaverde

Es por aparentes vínculos con Fred Machado, sobre el trasfondo de una vieja causa judicial en Estados Unidos en 2002, donde fue detenida acusada de comprar un kilo de cocaína.

19 de Noviembre de 2025 18:36hs

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde, electa por La Libertad Avanza (LLA). La oposición formalizó el rechazo a tres semanas del recambio parlamentario. El pliego de Villaverde será debatido en el recinto el 28 de noviembre. La Libertad Avanza, por su parte, logró un dictamen de minoría objetando las incorporaciones de los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria.

El Partido Justicialista (PJ) de Río Negro impugnó la asunción de Villaverde. La objeción se basa en presuntos vínculos de la legisladora con Federico "Fred" Machado, empresario imputado por narcotráfico, y en los hechos por narcotráfico en Estados Unidos en los que la propia Villaverde se vio involucrada judicialmente. La oposición reunió doce de las diecinueve firmas del organismo para rechazar la postulación.

Los votos en contra sumaron a las ocho firmas de Unión por la Patria (UxP). Se incorporaron las firmas de Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (Unión Cívica Radical), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Alejandra Vigo (Unidad Federal). José Mayans, jefe de bloque de UxP, y el senador Blanco manifestaron su rechazo explícito a la incorporación.

Luis Juez, del PRO, defendió a la actual diputada Villaverde. Juez aseguró que la impugnación tenía respaldo judicial. Argumentó que la legisladora fue votada previamente como diputada y que no se pueden dar por ciertas situaciones judiciales no firmes. La decisión final sobre si Villaverde puede jurar será tomada por los senadores en el recinto, según el reglamento interno.