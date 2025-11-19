La decisión estratégica de llevar el “Tardío al frente”

En esta campaña 2025/26, el productor que define sembrar un cultivo de maíz tardío está eligiendo una estrategia clave para su planteo, que va desde lo agronómico hasta lo financiero. El simposio virtual de SUPRA Semillas, “Tardío al frente”, brindará las herramientas robustas para que la decisión, además de estratégica, sea inteligente.

“El maíz tardío dejó de ser una opción secundaria”, advierte, con contundencia, Justo MacLoughlin, gerente de Marca de SUPRA Semillas, una de las marcas de maíz de GDM. El gerente viene analizando la campaña del cultivo, de punta a punta, desde el comienzo y, por eso, reconoce que las fechas atrasadas para la siembra del maíz aportarán el 60%, potencialmente, de la producción nacional, según vienen mostrando los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

MacLoughlin habla del maíz tardío y anuda dos conceptos fundamentales para el productor maicero,

“Sembrar un híbrido tardío hoy es una decisión estratégica e inteligente que implica replanificar el objetivo productivo del año -si había planeado sembrar temprano-, revisar las relaciones de precios de los insumos y, por ende, la estrategia de fertilización y manejo sanitario”, explica.

Teniendo estos aspectos cruciales que citó, justamente, el gerente de Marca de SUPRA Semillas será quien dará la bienvenida al simposio virtual “Tardío al frente”, que se desarrollará en vivo, a través del canal de Agroconsultas.

“Este simposio será un espacio que busca repensar cómo estamos produciendo, compartir la mirada técnica de quienes desarrollamos genética y, sobre todo, invitar a más a que el productor se lleve más desafíos, se quede pensando, y nos tenga en cuenta para probar algo nuevo en su campo. No venimos a dar recetas cerradas, sino venimos a abrir conversaciones”, dice, hablándole a cada maicero desde la esencia de estar “En el campo con vos”, el mensaje principal de SUPRA Semillas.

Al respecto, concluye: “Nuestro objetivo es claro: queremos seguir construyendo confianza en siembras tardías con una propuesta técnica potente. Estamos invirtiendo en desarrollo, posicionamiento y soporte comercial para expandirnos en las regiones donde el tardío lidera”.

“Tardío al frente”

El simposio virtual, que se emitirá en vivo el 26 de noviembre desde las 9 horas, será un recorrido temático bien adaptado a este ciclo y a estos tiempos. Sin embargo, esto implica desafíos dados por la búsqueda del potencial, la sanidad, la estabilidad y la máxima producción de carne y leche en cada una de las zonas de producción maicera.

“Tardío al frente” estará dividido en cinco bloques temáticos, que abordan temas sobre manejo, sanidad, silo y mercados:

· Panorama de enfermedades y plagas frente a la campaña 25-26

· Actualización de Dalbulus maidis (chicharrita).

· Prácticas de manejo para el éxito del maíz tardío.

· Planificación estratégica: más silaje, más leche, más carne.

· Maíz tardío: qué mirar del mundo y cómo jugar en Argentina.

Como parte de la agenda, habrá destacados disertantes invitados, como Roberto De Rossi (Docente e investigador de la UCC); Roberto Peralta (Socio/Gerente Moha); Alejandro Vera (Investigador EEAOC); Macarena Casuso (Investigadora INTA Las Breñas); Octavio Caviglia (Investigador Conicet UNER); Nicolás Neiff (Docente FCA-UNNE) y Sebastián Salvaro (Co-Founder Simpleza).

MacLoughlin está convencido y abre a esa invitación productiva y desafiante: “El productor que aún no eligió su híbrido para tardío todavía está a tiempo de tomar una gran decisión. Nuestra sugerencia es que se apoye en su distribuidor o técnico SUPRA Semillas más cercano, elija bien su híbrido y aproveche las condiciones comerciales vigentes. Nosotros, con ‘Tardío al frente’ ya estamos ahí y luego también vamos a estarlo, en el campo, para que esa elección sea la correcta”.

Para el congreso “Tardío al frente”, las inscripciones ya están abiertas, son libres y gratuitas, a través de este link: Maíz Tardío al Frente