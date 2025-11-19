Julio Peterson: "Nos pagan $ 250 pesos por kilo de yerba, y el costo es de $ 426"

"Cuatro empresas controlan todo el negocio de la yerba. Cuando se creó en los 90 el Instituto Nacional de la Yerba Mate, se hizo para resguardar a las cooperativas con un precio base, siempre respetando el costo. Trabajar es para fundirse, es mejor no cosechar y dedicarse a otra cosa", enfatizó el presidente de la Asociación de Productores Yerbateros del Norte. "El costo por kilo es de $ 426 por kilo y nos están pagando $ 250 en cheques de hasta 180 días", graficó, en relación a la 'desregulación' del sector por parte del Gobierno.

19 de Noviembre de 2025 15:13hs

