Formosa: por un rebrote de Covid-19, establecen medidas de prevención

Las autoridades sanitarias provinciales recomiendan el frecuente lavado de manos, la ventilación de ambientes y evitar compartir objetos personales. También consultar inmediatamente a un médico ante síntomas como fiebre, congestión o malestar general.

19 de Noviembre de 2025 16:49hs

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa confirmó un aumento de contagios de Covid-19. La cartera restableció las medidas de prevención en toda la provincia. El último parte oficial registró 341 diagnósticos positivos. Estos casos se detectaron sobre 1.422 testeos realizados. La positividad equivale al 24% del total estudiado. La provincia registró 164 altas médicas. No hubo internaciones por cuadros de coronavirus.

El detalle sanitario indica que la mayoría de los casos se concentraron en la capital. La ciudad de Formosa sumó 250 personas infectadas. Le siguieron las zonas de El Colorado, Laguna Blanca y Estanislao del Campo. La directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez, explicó el incremento. Mencionó los cambios bruscos de temperatura como contexto. La funcionaria registró 151.429 casos desde el inicio de la pandemia. La provincia acumuló 1.351 fallecidos por la enfermedad.

Rodríguez insistió en la importancia de las medidas esenciales. Mencionó el lavado de manos, la ventilación de ambientes y evitar compartir objetos personales. La funcionaria recomendó la consulta médica inmediata ante síntomas. Estos incluyen fiebre, congestión o malestar general. La consulta es necesaria para evaluar el testeo y la atención clínica. El sistema sanitario local también vigila otras enfermedades respiratorias. Entre ellas se encuentran influenza, bronquiolitis, varicela y virus sincicial respiratorio.

El rebrote de Formosa coincide con el escenario nacional. El Boletín Epidemiológico ubicó al Covid-19 como el virus respiratorio más presente. La funcionaria advirtió sobre las demoras en la provisión nacional de dosis. La provincia no posee las dosis necesarias para continuar la campaña de inmunización. Rodríguez reiteró la importancia de completar el esquema de vacunación. Finalmente, destacó que la baja de internaciones genera una percepción de riesgo falsa. Por ello, solicitó reforzar los cuidados para limitar la circulación comunitaria.