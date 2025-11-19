Fentanilo contaminado: circularon más de ciento cincuenta y cuatro mil ampollas viciadas, confirmó el juez Kreplak

Fue al exponer ante la Comisión Especial de Seguimiento del tema. Ciento veinticuatro personas murieron por esta causa. La diputada Fein confirmó que se convocará nuevamente al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, quienes hasta ahora no se presentaron ante los representantes.

19 de Noviembre de 2025 18:45hs

El juez federal Ernesto Kreplak compareció este miércoles como invitado ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado en la Cámara de Diputados. Durante su exposición, el magistrado confirmó el alcance de la adulteración de medicamentos. Un estudio de trazabilidad realizado por su juzgado confirmó que circularon más de 154.000 ampollas contaminadas.

Kreplak detalló la cronología de los hechos. El origen fue un brote bacteriano registrado en el Hospital Italiano de La Plata. Dicho brote afectó a quince personas y provocó dos fallecimientos. El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) retuvo siete lotes de ampollas por presunta contaminación, de los cuales dos resultaron positivos tras el análisis.

El mes pasado, el Juzgado Nº3 de La Plata emitió un fallo que amplió el número de víctimas mortales atribuidas al fentanilo contaminado. El titular del juzgado aumentó la cifra de muertes a 124. Este número representa un 29% más que la cifra anterior, que era de 96. En el fallo, se procesó al empresario Ariel García Furfaro y a otros doce imputados vinculados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, anunció nuevas citaciones a funcionarios nacionales. Se convocará nuevamente al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. La reunión informativa se programó para el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 horas, con una fecha alternativa para el jueves 27 a las 11:00 horas. La comisión continuará la redacción de su informe final durante las próximas semanas.