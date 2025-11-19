Exportaciones agroindustriales récord

Medio centenar de productos tuvieron la mejor performance interanual de los últimos siete años

19 de Noviembre de 2025 17:55hs

Un conjunto de 53 productos alcanzó, durante los primeros 9 meses del 2025, la mejor performance exportadora interanual de los últimos 7 años, con un valor total de 2.398 millones y un volumen de 534.914 toneladas.

Un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en base al análisis de la matriz agroindustrial argentina, detalla que se seleccionaron aquellos productos que mostraron su mejor perfomance en los últimos siete años y cuyo valor unitario de venta fue superior a los U$S2.000 por tonelada. Estos productos representaron un incremento del 32% en valor y del 18% en volumen respecto del mismo período del 2024, con un precio promedio de exportación de U$S4.482 por tonelada.

Según el precio por tonelada exportada en 2025 se destacan los siguientes productos:

semillas U$S46.366/tn;

aceites esenciales de cítricos, U$S26.857/tn;

aceite esencial de naranja, U$S15.673/tn;

carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada, U$S10.647/tn;

aceite de jojoba, U$S9.803/tn;

proteínas y enzimas, U$S9.360/tn;

quesos pasta dura, U$S6.463/tn;

otras preparaciones de alimentos, U$S5.260/tn;

vino espumoso, U$S4.692/tn;

quesos pasta blanda, U$S4.649/tn;

preparaciones de papa, U$S4.580/tn;

semillas de trébol, U$S4.020/tn,

barquillos y obleas, U$S3.114/tn,

moluscos congelados U$S2.835/tn;

helados, U$S2.540/tn, entre otros.

A esa lista se suman: lana lavada sin peinar y lana sin lavar; vermut; orégano; ceras; tabaco sin desvenar; abejas; pasas de uva; dulce de leche; miel; panificados dulces; preparaciones y conservas de pescado; queso azul; otros aceites esenciales; jugo de naranja; lenguas bovinas y confecciones de azúcar, entre otros.

Dentro del análisis realizado, se resaltan aumentos en el valor respecto de 2024, en el caso de:

aceite esencial de naranja con una mejora del 357% (U$S14,13 millones);

lana lavada sin cardar ni peinar con el 147% (U$S3,8 millones);

aceite de jojoba con el 125% (U$S4,8 millones);

vermut con el 85% (U$S13,5 millones);

moluscos congelados con el 48% (U$S537,7 millones);

jugo de naranja con el 45% (U$S36 millones);

tabaco sin desvenar con el 37% (U$S12,8 millones);

pasas de uva con el 22% (U$S69,7 millones);

barquillos y obleas con el 21% (U$S10,5 millones);

otros aceites esenciales con el 13% (U$S72,4 millones)

dulce de leche con el 6% (U$S9,1 millones).