El TOF2 restringió el régimen de visitas de Cristina Fernández

La expresidenta no podrá recibir a más de tres personas a la vez, y por hasta dos horas. Ocurre luego de que recibiera a un grupo de economistas. Fernández denunció que quebraron más de 19.000 empresas y se perdieron casi 300.000 empleos durante la presidencia de Milei, a quien tildó de "aprendiz de carnicero".

19 de Noviembre de 2025 17:06hs

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) restringió el régimen de visitas a Cristina Fernández. La decisión judicial ocurrió tras la polémica generada por un encuentro de economistas en su domicilio. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en San José 1111 por la causa Vialidad. La resolución fue tomada este miércoles por el tribunal a cargo del cumplimiento de la prisión.

El TOF 2 está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La resolución judicial dispone nuevas limitaciones. La exvicepresidenta no podrá recibir más de tres personas a la vez. Las citas autorizadas tendrán una duración máxima de dos horas.

La determinación se conoció después de una reunión realizada el pasado lunes. La exjefa de Estado se reunió con nueve economistas. Ellos presentaron propuestas para un nuevo modelo económico nacional. El tribunal señaló que las personas habían sido autorizadas individualmente, no en forma simultánea. La expresidenta respondió a la notificación en redes sociales cuestionando la restricción.

La dirigente peronista denunció que 19.164 empresas desaparecieron desde el inicio de la actual administración. Sostuvo también que se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. La exmandataria argumentó que la baja de la inflación ocurre en un contexto de recesión, destrucción de empleo y salarios congelados, y definió a Milei como "aprendiz de carnicero"