Coimas en ANDIS: Spagnuolo se negó a declarar, y su abogado insistió en que los audios fueron manipulados

19 de Noviembre de 2025 16:36hs

En causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez Sebastián Casanello indagó al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, en Comodoro Py. Spagnuolo se presentó en los tribunales, pero se negó a declarar y a responder preguntas. Su abogado, Mauricio D'Alessandro, había anticipado el testimonio, pero el exfuncionario se retiró sin hablar. D’Alessandro indicó que su cliente se "desligó" de los cargos "de forma informal" (sic).

El fiscal federal Franco Picardi había convocado a declarar a Spagnuolo el viernes pasado. El fiscal también citó a otras catorce personas. La lista incluye a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini y Eduardo González, entre otros. La investigación se centra en un presunto circuito de pagos ilegales. Estos pagos se habrían efectuado en la compra de medicamentos para el Programa Incluir Salud. Este programa ofrece cobertura médica a personas con pensiones no contributivas.

El fiscal Picardi sostiene que la ANDIS operó bajo un esquema estructurado. Este esquema implicó el direccionamiento de contrataciones públicas. Esto habría generado una defraudación al erario nacional. El sistema informático SIIPFIS se utilizó como herramienta de aparente transparencia para instrumentar los delitos. La causa se inició en agosto pasado. Audios que revelaban el supuesto circuito de coimas provocaron la salida de Spagnuolo del cargo. La remoción fue dispuesta por el presidente Javier Milei.

Miguel Calvete fue el primero en comparecer ante el magistrado. El empresario se presentó el martes, pero también se negó a declarar. La investigación lo identifica como el nexo que consultaba a Spagnuolo y a Garbellini, subalterno de Spagnuolo. Estas consultas se referían a los pagos que la entidad debía emitir. Por su parte, la defensa de Spagnuolo presentó un escrito. El escrito asegura que los audios no son reales. La defensa sospecha de la manipulación mediante inteligencia artificial.