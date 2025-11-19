Argentina inició la certificación electrónica con nuevos mercados para comerciar vegetales

Esta semana, Israel y República Dominicana se sumaron a otros 44 países con los que el SENASA implementa esta herramienta

20 de Noviembre de 2025 06:15hs

Argentina incorporó a República Dominicana e Israel en el sistema de Certificación Electrónica (ePhyto) emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para el comercio internacional de productos y subproductos de origen vegetal.

Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son 46 los países con los que la Argentina opera mediante certificación electrónica para sus intercambios de productos vegetales, con el objetivo de fortalecer la agilidad, transparencia y eficiencia en el comercio internacional.

En tanto, hacia Israel, el organismo sanitario nacional certificó en 2024 el envío de 11.000 toneladas de productos vegetales, siendo los principales: pera fresca (2.884 tn), grano de poroto (1.763 tn) y manzana fresca (1.657 tn).

Desde la cartera agropecuaria nacional señalaron que la certificación fitosanitaria electrónica “favorece el comercio internacional de artículos reglamentados de origen vegetal de manera más ágil, segura, transparente y sin papel; al tiempo que reduce costos, tiempos y evita fraudes en la documentación

.