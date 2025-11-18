Tras el temporal de viento en la Patagonia, la nube de polvo atraviesa la Provincia y podría afectar el AMBA

Ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y Necochea fueron afectadas. Los residentes alertaron por baja visibilidad, fuertes vientos y un olor particular. El polvo llegaría a los barrios porteños, pero su impacto en la Ciudad sería menor.

18 de Noviembre de 2025 16:30hs

Un fuerte temporal afectó a la Patagonia con ráfagas de viento superiores a 150 kilómetros por hora. Provincias como Chubut y Neuquén sufrieron el impacto directo del fenómeno. Esto encendió la alarma en la Ciudad de Buenos Aires por la posible llegada de una gran nube de polvo. El fenómeno se formó durante la tarde del lunes. En la madrugada del martes la nube ingresó a distintas zonas del territorio bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la situación. El polvo patagónico se dirigió hacia el oeste inicialmente. Un cambio en la dirección del viento lo transportó hacia el norte. El fenómeno ya ingresó a sectores del sur y el centro de la Provincia. El SMN explicó la reducción de visibilidad en varias ciudades costeras bonaerenses. El viento del sector sur–sudoeste arrastró el polvo.

Ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y Necochea fueron afectadas. Los residentes alertaron por baja visibilidad, fuertes vientos y un olor particular. La proyección del SMN indica que el polvo llegaría a los barrios porteños en las siguientes horas. Sin embargo, su impacto en la Ciudad de Buenos Aires sería menor.

La menor velocidad de las ráfagas de viento reduciría los inconvenientes. El organismo precisó que solo se generaría un cielo opaco. El temporal patagónico activó una alarma roja y naranja durante la noche del lunes. El fenómeno provocó focos de incendio y causó el hundimiento de barcos. Distintas autoridades provinciales dispusieron la emergencia climática ante la situación de riesgo.