Semino: "Conceptualmente, la reforma previsional debería debatirse en un paquete con la reforma laboral y la impositiva"

"Los jubilados siguen en una situación muy difícil, sobre todo quienes cobran la mínima y los beneficiarios de pensiones no contributivas. Este problema se complica a medida que pasa el tiempo", alertó el defensor de la Tercera Edad. Para Semino, "Hoy hay dos grandes ejes a resolver: una emergencia prolongada (en lo alimentario, lo sanitario y lo habitacional), que hay que resolverla desde la acción social; y la reforma previsional", que "sólo es una solución a futuro".

18 de Noviembre de 2025 17:40hs

