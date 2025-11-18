Se confirmaron los cabezas de serie para el Mundial 2026

Las potencias confirmadas como cabezas de serie son Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. A la Albiceleste le va a tocar sí o sí un europeo en la fase de grupos, y no podrá enfrentar a sudamericanos en esa instancia.

18 de Noviembre de 2025 18:47hs

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebrará en Washington D.C. el 5 de diciembre. El torneo se amplió a 48 selecciones. La primera fase se disputará con 12 zonas de cuatro equipos cada una. La FIFA ya definió la composición del Bombo 1.

El Bombo 1 agrupa a los cabezas de serie. Estados Unidos, México y Canadá integran este grupo por ser los países anfitriones. Las nueve plazas restantes se asignan a las selecciones mejor ubicadas en el escalafón global.

Las potencias confirmadas como cabezas de serie son Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Estas 12 selecciones no podrán enfrentarse entre sí en la primera ronda del torneo. Una regla crucial es que solo las selecciones de la UEFA pueden compartir la misma zona.

México formará parte del grupo A y protagonizará el partido inaugural. Estados Unidos estará en el grupo B. Canadá jugará en el grupo D. Estos equipos disputarán el primer, segundo y tercer partido del certamen, respectivamente. Los tres bombos restantes se completarán con 12 selecciones cada uno, siguiendo el ranking FIFA.