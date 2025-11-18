“Pilu” Giraudo: “La gran revancha de la ganadería es un mérito del sector”

La presidente del Senasa, consideró, además, que “la trazabilidad electrónica es un paso más para acceder a los mejores mercados del mundo”

19 de Noviembre de 2025 06:00hs

La presidente del Senasa, María Beatríz “Pilu” Giraudo, consideró que “la gran revancha de la ganadería es mérito de un sector que viene apostando desde hace años y hoy ve los frutos”.

Por otra parte, puntualizó que “la trazabilidad electrónica es un paso más para acceder a los mejores mercados del mundo”, al tiempo que al ser consultada por la necesidad de recomponer el stock ganadero en la Argentina, opinó que “los precios son el mejor estímulo” para lograrlo.