Murió un niño de un año tras caer por el hueco de un ascensor

Vecinos intentaron salvarlo con maniobras de reanimación. Ocurrió en un edificio ubicado en avenida Avellaneda al 2400.

18 de Noviembre de 2025 16:50hs

Un niño de un año falleció este martes en el barrio porteño de Flores. La víctima murió por las graves heridas sufridas en una caída. El menor cayó por el hueco de un ascensor hacia el subsuelo. Los vecinos intentaron salvarlo con maniobras de reanimación.

El catastrófico hecho ocurrió en un edificio ubicado en avenida Avellaneda al 2400. La Policía de la Ciudad informó el suceso. Los bomberos llegaron al lugar tras el pedido de auxilio. Una unidad de la colectividad judía Hejaulutz, que opera en la zona, realizó las primeras curaciones al niño.

Personal médico de emergencias practicó maniobras de RCP. Luego derivaron al niño al hospital Álvarez. El menor ingresó con paro cardíaco y varios traumatismos. El niño, de un año y cuatro meses, murió en el centro asistencial.

La Fiscalía Criminal y Correccional N°12 investiga las causas de la caída. El edificio tiene diez pisos y un subsuelo. La fiscalía solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil en el lugar. El Doctor Roma está a cargo de la investigación.