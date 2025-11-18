LIBRA: la comisión investigadora detectó una decisión deliberada para evadir controles estatales

El informe detalla que 30.897 dólares de Binance fueron transferidos a una billetera virtual a nombre de Mauricio Novelli. Para los diputados, esto prueba que el Presidente no desconocía el origen de $LIBRA.

La comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados presentó su informe final. La investigación duró tres meses. El informe se centra en el rol del presidente Javier Milei y su entorno en la presunta estafa cripto de febrero. La comisión concluyó que la difusión del criptoactivo no constituyó un hecho aislado. Se registró una moneda similar en diciembre de 2024 vinculada a Kip Protocol, promovida también por el Presidente.

El análisis técnico de las blockchain detectó transferencias de fondos. Los montos coinciden con fechas de investigaciones sobre un supuesto acuerdo para monetizar la imagen del Presidente Milei. La comisión considera que hubo una decisión deliberada para evadir controles estatales. Milei fue la primera persona en difundir públicamente el link del criptoactivo sin explicación ni advertencia regulatoria.

Los legisladores analizaron la hipótesis de un acuerdo de cooperación para monetizar la imagen presidencial. El trader Mauricio Novelli fue identificado como el organizador del Tech Forum y nexo entre Milei y Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA. La exchange Binance reveló dos movimientos de fondos. El primero fue por 300.000 dólares entre el 19 y 30 de noviembre de 2024. El segundo sumó 250.000 dólares el 17 de enero de 2025.

El informe detalla que 30.897 dólares de Binance fueron transferidos a una billetera virtual a nombre de Mauricio Novelli. La comisión considera que esto prueba que el Presidente no desconocía el origen de $LIBRA. Se concluyó que la maniobra violó la Ley de Ética Pública y provocó un daño reputacional a Argentina. Además, se avanzará con denuncias penales contra cinco funcionarios de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la UIF y la CNV por entorpecer las facultades de la comisión.