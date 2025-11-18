Lázzari: “la agenda urgente es estabilizar la macroeconomía”

El economista y empresario PyMe destacó, además, el rol de la ganadería en la economía nacional

18 de Noviembre de 2025 06:30hs

El economista y empresario PyMe, Gustavo Lázzari destacó el rol del sector ganadero en la economía argentina”, al tiempo que vaticinó que nuestro país "está frente a un cambio de régimen que se va a prolongar por los próximos 40 años”. Agregó que “rehacer el país no es una carga fácil", pero que, a pesar de ello, "la Argentina puede llenar el mundo de alimentos argentinos”.

En cuanto a las acciones que debería realizar el gobierno nacional, puntualizó que “la agenda urgente es estabilizar la macroeconomía”, así como también "lograr los consensos necesarios para alcanzar una buena reforma laboral; y una reforma impositiva y previsonal”.

"La reforma laboral es urgente, no sólo para solucionar el problema de stocks sino de flujo”, detalló Lázzari.