La inflación mayorista de octubre fue del 1,1%, la más baja en 5 meses

En septiembre, el IPIM había reportado un crecimiento de 3,7%. La merma en la inflación mayorista respondió al repliegue del tipo de cambio.

18 de Noviembre de 2025 12:59hs

La inflación mayorista de Argentina se desaceleró fuertemente en octubre. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC registró un aumento del 1,1%. Esta cifra es el valor mínimo de los últimos cinco meses. En septiembre, el IPIM había reportado un crecimiento de 3,7%.

La merma en la inflación mayorista respondió al repliegue del tipo de cambio. El dólar mayorista cayó un 5,9% entre quincenas. La cotización pasó de $1.467 a $1.380 en el período analizado. El IPIM registra la evolución de precios con cierre al día 15 de cada mes.

La baja de precios fue impulsada por productos importados. Este rubro cayó 1,4% en octubre, tras haber saltado 9% en septiembre. Varios productos nacionales revirtieron su dinámica. Los metálicos básicos cayeron 2,7%, los vehículos bajaron 0,7% y el petróleo crudo se retrajo 1,5%.

En el otro extremo, los productos agropecuarios subieron 4,5%. Los alimentos y bebidas aumentaron 2,6%. Se registraron subas superiores al 3% en productos pesqueros, madera y tabaco. La inflación mayorista acumulada en 2025 llegó a 21,3%. El registro interanual alcanzó el 24,1%.