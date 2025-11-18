La caída de Cloudfare produjo un colapso masivo de sitios web

Esta anomalía afectó a millones de usuarios. Entre las aplicaciones impactadas se encontraron la red social X, el videojuego League of Legends y la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Tampoco el sitio web de Continental escapó al evento.

18 de Noviembre de 2025 14:47hs

Decenas de servicios digitales a nivel mundial, entre ellos el de Continental Web, sufrieron interrupciones masivas este martes. La causa fue una falla crítica en la red de la compañía estadounidense Cloudflare. Esta anomalía afectó a millones de usuarios, impidiendo el funcionamiento de plataformas clave. Entre las aplicaciones impactadas se encontraron la red social X, el videojuego League of Legends y la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

La compañía norteamericana reconoció el problema. Cloudflare maneja en promedio 81 millones de solicitudes HTTP por segundo. El incidente generó picos de caídas en plataformas de monitoreo especializado como Downdetector. La magnitud del fallo dificultó la verificación del estado real de muchos servicios. Usuarios reportaron mensajes de error al intentar ingresar a diversas páginas de internet.

Las interrupciones afectaron gravemente a servicios basados en la nube. Los usuarios de X no pudieron visualizar publicaciones ni actualizar contenido multimedia. De igual forma, herramientas de software como ChatGPT registraron serias dificultades operativas. La compañía confirmó que estaba investigando la causa de la situación.