Gran cierre de año de la actividad turística 2025 de la Cámara Argentina de Turismo-CAT

18 de Noviembre de 2025 15:44hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto a la presidenta de esa institución, Laura Teruel, participaron del evento de un gran cierre de año de la Cámara Argentina de Turismo-CAT para seguir trabajando con el sector privado, con la mirada puesta en el turismo de cara a la recuperación del país. También estuvo el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del CFT-Consejo Federal de Turismo, Valentín Díaz Gilligan.

Scioli agradeció y destacó el compromiso de todos los prestadores que se nuclean en la Cámara Argentina de Turismo por contribuir al crecimiento y al avance del sector. "El sector privado es el motor para el desarrollo, por lo que todas las áreas de Gobierno tenemos que articular nuestras agendas con la actividad privada para presentar esta nueva Argentina al mundo”, fundamentó.

El funcionario también destacó: “Todo lo que hacemos va apuntado al turismo. El Gobierno tiene una batería de reformas en su agenda, que van de la mano de las facilidades que conseguimos en el sector, como la apertura de cielos y los visados para mercados estratégicos”.

“Se avecina un fin de semana largo que conseguimos a partir de su pedido”—les dijo el secretario a los prestadores presentes—. “Va a ser un éxito. Por ejemplo, Mar del Plata ya tiene 80 por ciento de ocupación para este fin de semana largo, con picos de 89 en hoteles de 4 y 5 estrellas”, detalló.

Díaz Gilligan resaltó que el año termina mucho mejor de lo que comenzó, "con un noviembre récord de ocupación en la Ciudad de Buenos Aires". "El sector privado tiene que tener una mejor Ciudad para invertir y los turistas un mejor destino para visitar", indicó.

El cierre estuvo a cargo de Laura Teruel, que resumió lo realizado durante el transcurso de su primer año como presidenta de la CAT. “Nada es posible sin el trabajo en equipo de toda la CAT, la Secretaría Nacional del área, el Consejo Federal de Turismo y todo el sector privado", aseguró.

Por último, Teruel destacó que “345 empresas participaron de ferias internacionales para posicionar a los destinos argentinos a lo largo de todo el año”.

En la jornada, se presentó un resumen de las acciones, encuentros y actividades que se realizaron a lo largo del 2025 con el objetivo de generar más oportunidades, aumentar la calidad y desarrollar el turismo en todo el país.

Asimismo, la CAT anunció la celebración de una carta acuerdo con Alegría Intensiva y se proyectó el video de fin de año de dicha cámara. El evento incluyó música en vivo interpretada por el cuarteto de saxos D'Coté y un show de tango.

Estuvieron presentes además, los presidentes de todas las entidades del sector, ministros de turismo provinciales, miembros de AAPTUR - Asociación de Prensa Turística Argentina, prensa en general e invitados especiales.

