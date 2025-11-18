El Gobierno eliminará las retenciones al petróleo convencional

Este gravamen lo pagan las provincias productoras. La Administración Milei hizo el anuncio al firmar un acta de entendimiento con la provincia de Chubut.

18 de Noviembre de 2025 16:39hs

El Gobierno nacional eliminará las retenciones al petróleo convencional. Este gravamen lo pagan las provincias productoras. El Ejecutivo firmó un acta de entendimiento con la provincia de Chubut. El acuerdo se cerró tras una reunión en el Palacio de Hacienda. Participaron el gobernador Ignacio Torres, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli.

El objetivo del acuerdo es preservar la actividad en las cuencas maduras. También busca dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo. Las autoridades esperan que esta quita de impuestos impulse mayor inversión y genere nuevos puestos de trabajo. El gobernador Torres calificó la decisión como un paso histórico.

El compromiso del Estado consiste en adecuar el régimen de derechos de exportación. Esto implica la quita de las retenciones. A su vez, el gobierno chubutense aceptó ratificar y profundizar sus políticas de acompañamiento. Esto incluye la revisión de regalías y cánones provinciales. Las inversiones priorizarán proyectos para incrementar la producción de hidrocarburos convencionales.

Esta eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante para la Cuenca del Golfo San Jorge. El impacto estimado es de 370 millones de dólares. Este monto se reinvertirá directamente en la industria. El Gobierno continúa con su plan de reducir la carga impositiva. Esto busca promover nuevas inversiones.