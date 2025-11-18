Destituyeron e inhabilitaron de por vida a la jueza Makintach

La magistrada estaba acusada de participar de un documental durante el juicio por la muerte de Maradona. Fue inhabilitada de por vida para ocupar cualquier otro cargo dentro del Poder Judicial. Asimismo, deberá pagar las costas del proceso en su contra.

18 de Noviembre de 2025 14:43hs

El Jurado de Enjuiciamiento dictó este martes la destitución de la jueza Julieta Makintach. El tribunal encontró culpable a la magistrada por unanimidad de los miembros presentes. La jueza estaba acusada de participar en un documental. Este proyecto audiovisual causó la anulación del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. El veredicto del proceso fue leído en la Cámara de Senadores bonaerense.

La destitución se produjo por las causales previstas en el artículo 21 de la ley 13.661. El tribunal impuso sanciones adicionales a la exintegrante del Tribunal en lo Criminal N°2 de San Isidro. Makintach fue inhabilitada de por vida para ocupar cualquier otro cargo dentro del Poder Judicial. Asimismo, deberá pagar las costas del proceso en su contra. El Jurado ordenó a la Corte Suprema ejecutar el cese definitivo de su remuneración.

La fiscal Ana Duarte había solicitado la máxima pena contra Makintach. Duarte sostuvo que la funcionaria mintió, presionó y abusó de su poder. La acusación formal constató el uso de recursos del Estado provincial. La fiscalía argumentó que la jueza impulsó un proyecto personal. Esto se configuró como un perjuicio directo para la administración de Justicia.

El material probatorio incluyó el tráiler del documental. El video mostraba a Makintach conduciendo hasta los Tribunales. La magistrada fue filmada en su despacho y dentro de la sala de audiencias del juicio. Previamente, la jueza había sido suspendida de sus funciones. También fue apartada de su cátedra universitaria. Makintach enfrenta una causa penal separada en la UFI N°1 de San Isidro.