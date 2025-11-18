Coimas en ANDIS: renunció la directora de Desarrollo Regional por su implicación en el entramado delictivo

Ornella Calvete presentó su renuncia al cargo. La comprometieron chats con su padre, Miguel Ángel Calvete, sindicado como la mano derecha de Spagnuolo en las maniobras. Durante un allanamiento, le hallaron setecientos mil pesos que no pudo justificar.

La investigación por presuntos sobornos y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad provocó una primera consecuencia institucional en Tierra del Fuego. La funcionaria Ornella Calvete presentó su renuncia al cargo. Ella era la representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial. Calvete también ocupaba la Dirección Nacional de Desarrollo Regional en el Ministerio de Economía.

La avanzada judicial comprometió a la funcionaria por sus intercambios con su padre. Miguel Ángel Calvete es señalado por la fiscalía como actor central del entramado delictivo de ANDIS. Los mensajes incorporados al expediente exhiben gestiones y conversaciones. Estas la conectan con empresarios del sector ortopédico y con movimientos de dinero investigados.

El episodio más determinante ocurrió el 9 de octubre. Un operativo judicial se realizó en el domicilio de la funcionaria. La diligencia terminó con el secuestro de 700.000 dólares. Calvete no pudo justificar el origen del dinero. La directora intentó elaborar una explicación alternativa sobre los fondos antes del ingreso de los agentes.

El hallazgo de la suma no justificada se convirtió en el indicio más fuerte en su contra. Este hecho aceleró su salida del cargo. Los investigadores reforzaron la hipótesis de una trama familiar y funcional. Creen que Miguel Ángel Calvete actuaba como un operador externo. El operador tendría llegada directa al organismo conducido por Diego Spagnuolo.