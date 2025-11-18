Causa Seguros: la Cámara Federal confirmó el procesamiento contra Alberto Fernández

La medida judicial se enmarca en la causa que investiga presunta corrupción en la contratación de seguros durante su mandato. Con esta resolución, el expediente quedó en condiciones de ser elevado a juicio oral y público.

18 de Noviembre de 2025 14:36hs

La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó este martes el procesamiento de Alberto Fernández. La medida judicial se enmarca en la causa que investiga presunta corrupción en la contratación de seguros durante su mandato. Con esta resolución, el expediente quedó en condiciones de ser elevado a juicio oral y público.

La Sala II del citado tribunal federal dictó la confirmación. La resolución ratificó las imputaciones contra el expresidente, el "broker" Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero. Cantero se desempeñaba como secretaria del exjefe de Estado.

El expediente analiza supuestas negociaciones incompatibles entre 2019 y 2023. Estas estarían vinculadas a pólizas de seguro contratadas por organismos estatales a través del Banco Nación. La investigación sostiene que intermediarios cercanos al entorno presidencial participaron en un esquema fraudulento. El juez Sebastián Casanello había procesado a Fernández en julio y le aplicó un embargo de más de $14.000 millones.

Martínez Sosa fue procesado como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles. Cantero fue imputada por ese mismo delito y por incumplimiento de deberes de funcionaria pública. El extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, también está alcanzado por la causa. Los fiscales consideran que los acusados coordinaron la dirección de contrataciones a intermediarios cercanos a Fernández, generando circuitos de recaudación ilegal.