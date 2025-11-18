AFA SCL y ADNOC Global Trading firman un Memorando de Entendimiento Estratégico

AFA SCL y ADNOC Global Trading (AGT) han firmado un Memorando de Entendimiento (MdE) que marca el inicio de una alianza estratégica entre ADNOC Global Trading y Agricultores Federados Argentinos.

18 de Noviembre de 2025 13:55hs

Para AFA, esta alianza representa un hito clave en su estrategia a largo plazo, centrada en establecer alianzas con actores cuyos activos y capacidades complementan nuestra amplia experiencia en el sector agropecuario. La cooperativa considera que el futuro del sector exige la integración de la innovación, la industria y la energía, conectando la producción agrícola con tecnologías de vanguardia y los mercados globales. El memorándum fue firmado por el director ejecutivo de ADNOC Global Trading, Sr. Ahmad bin Thalith y el presidente de A.F.A., Sr. Darío Marinozzi.

Con esta firma, AFA marca un nuevo hito en el proceso de internacionalización, fortaleciendo una agenda geopolítica y forjando lazos con los países del Golfo que comparten sus valores, visión y compromiso con el desarrollo sostenible. El acuerdo reafirma la capacidad de las cooperativas agrícolas argentinas para anticipar las tendencias globales, modernizar su gestión y construir un futuro basado en alianzas estratégicas que amplíen los mercados y las oportunidades para sus productores.

Ver comunicado oficial de ADNOC Global Trading aquí: https://shorturl.at/w1K077