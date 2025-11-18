Abrumadora media sanción a un proyecto de ley para que se publiquen todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein

La votación fue por 427 votos a favor y 1 en contra. Ante la perspectiva de la derrota, Trump instó a republicanos a votar el proyecto, que tenía un enorme apoyo del oficialismo en la Cámara de Representantes. Ahora el texto queda en manos del Senado.

18 de Noviembre de 2025 18:23hs

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. La votación fue abrumadora, con 427 votos a favor y solo 1 en contra. El proyecto recibió el apoyo masivo de los republicanos.

La aprobación del proyecto representa un revés para el presidente Donald Trump. El mandatario buscó evitar la difusión de los documentos hasta último momento. Los líderes republicanos trabajaron durante meses para bloquear la votación. Trump finalmente decidió avalar la apertura de los archivos.

Republicanos de todo el espectro ideológico se unieron a los demócratas para votar a favor de la medida. Esta votación marca la primera muestra contundente de una fractura en el partido de gobierno. La legislación fue el fruto de una batalla bipartidista impulsada por los representantes Thomas Massie (R) y Ro Khanna (D).

La legislación irá ahora al Senado. Allí también está aumentando la presión para la apertura de los archivos. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció su apoyo al proyecto antes de la votación. Los legisladores indicaron que la verdad saldrá a la luz gracias a la valentía de los acusadores.