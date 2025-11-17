Zuchovicki: “2026 será el año de la economía real”

El economista anticipó que "para los productores, el año próximo será para pensar cómo ser más efectivo tranqueras adentro”

17 de Noviembre de 2025 10:07hs

El economista Claudio Zuchovicki, consideró que “2026 será el año de la economía real”, y "para los productores, será el año de pensar cómo ser más efectivo tranqueras adentro”.

Agregó que “tanto el contexto internacional como la política argentina, por un tiempo, nos van a dar respiro”, lo que permite "esta situación que estamos viviendo por primera vez en mucho tiempo: el país está debatiendo formas, pero no el rumbo de fondo".“No veo que Argentina esté discutiendo capitalismo, mérito o nacionalizar. Creo que estamos de acuerdo en el camino. Muchos discuten las formas, pero esa es una discusión superficial. Me gustó lo que dijiste, no me gustó pero no te estoy discutiendo el fondo”, sostuvo.

Al ser consultado sobre ¿qué es la economía real?, el economista fue contundente: "la micro”.