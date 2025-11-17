Scioli se reunió con el gobernador Frigerio y el sector turístico de Paraná

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación mantuvo encuentros de trabajo con referentes de la cadena de valor turística de la capital de Entre Ríos, para fortalecer el turismo y planificar acciones en conjunto. El mandatario sostuvo que Argentina es un país “que recuperó estabilidad, previsibilidad y confianza”, así como “prestigio internacional”.

17 de Noviembre de 2025 15:04hs

Por Ricardo Seronero

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y participó de mesas de diálogo y trabajo con el sector turístico público y privado de Paraná.

“La industria del turismo va camino a ser el mayor empleador mundial”, afirmó Scioli, que se refirió al turismo como generador “de una gran capacidad de negocios”. También sostuvo que Argentina es un país “que recuperó estabilidad, previsibilidad y confianza”, así como “prestigio internacional”.

“Las empresas hoteleras, gastronómicas y de servicios necesitan la seguridad jurídica y la estabilidad económica para mejorar la oferta y la calidad para captar más turismo nacional e internacional”, completó.

Frigerio destacó que “para Entre Ríos el turismo no es un sector más, es una prioridad absoluta. Entre Ríos tiene bellezas naturales únicas, ríos que nos identifican, historia, cultura, gastronomía y una calidad humana que nos distingue”.

Se realizó una recorrida institucional por el Río Paraná orientada a la promoción del turismo náutico y la integración ambiental del producto. Luego, autoridades locales públicas y privadas expusieron el Sistema Turístico Entrerriano en el Mirador TEC, un punto de encuentro para la divulgación científica y la innovación.

En el encuentro de trabajo participaron representantes del sector privado, cámaras empresariales, universidades, entidades turísticas provinciales y miembros del COPROTUR (Consejo Provincial de Turismo).

La articulación público–privada y las estrategias de desarrollo sostenible del turismo entrerriano fueron los ejes principales de todos los encuentros.

Por último, se realizó una reunión con inversores privados en el encuentro anual de la cadena hotelera Howard Johnson, en la que estuvieron presentes el presidente de la misma, Alberto Albamonte, el gobernador Frigerio y el secretario Scioli.

De la jornada también participaron el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Pablo Cagnoni y el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Juan Manuel Acedo, entre otros funcionarios y representantes privados.

