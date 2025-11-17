Sarnari: el Gobierno Nacional "debe actualizar el relevamiento sobre las zonas inundadas"

La titular de la FAA, aseguró que la homologación de la emergencia agropecuaria a nivel nacional es "un paliativo en una situación muy crítica”

18 de Noviembre de 2025 06:00hs

La titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, alertó sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional actualice “el relevamiento sobre la afectación de las zonas inundadas”, al tiempo que reconoció que la homologación de la emergencia agropecuaria a nivel nacional es "un paliativo en una situación muy crítica”.

La presidente de la FAA explicó que “se conformó una mesa de trabajo en la localidad de Nueve de julio con los productores de la región”, que “hoy se está focalizando en cuáles son los puntos urgentes para avanzar”.