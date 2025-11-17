Río Negro presenta sus atractivos para la temporada de verano en Mendoza

Con el objetivo de seguir promocionando sus atractivos turísticos, Río Negro llevó su oferta a Mendoza, donde referentes del sector presentarán las propuestas de las distintas regiones del territorio provincial con el objetivo de favorecer la llegada de nuevos visitantes de cara a la próxima temporada de verano.

17 de Noviembre de 2025 15:09hs

Por Ricardo Seronero

En primera instancia, y con el acompañamiento de Turismo Río Negro, prestadores de diferentes puntos de la provincia participaron del Networking & Sunset, un exclusivo evento para Agencias de Viajes minoristas y profesionales del sector que se llevará adelante en Mendoza.

Asimismo, en la capital mendocina tendrá lugar la Expo Vacaciones, un espacio en el que los representantes rionegrinos tendrán la posibilidad de presentar su oferta turística ante el público en general a fin de promocionar los diferentes destinos y propuestas con los que cuenta el territorio rionegrino.

La próxima semana Río Negro sumará una nueva participación en un evento de este tipo ya que formará parte del Workshop Turístico que tendrá lugar en Buenos Aires el miércoles 19, donde tendrá una nueva oportunidad de llevar la oferta turística ante los profesionales de uno de los principales centros emisivos del país.

De esta manera, la Provincia continúa participando en eventos de promoción turística, divulgando los atractivos de las cuatro regiones del territorio no sólo ante profesionales, sino también ante el público en general a fin de favorecer la llegada de visitantes de distintos puntos del país.

