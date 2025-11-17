El analista internacional advirtió que "si hay algo antagónico al libre comercio, es la política arancelaria", que es lo que aplica Trump

El analista internacional, Miguel Ponce pidió "cautela" respecto del principio de entendimiento para un acuerdo con EEUU, y advirtió que "si hay algo antagónico al libre comercio, es la política arancelaria", que es lo que aplica el gobierno de Donald Trump.

Ponce puntualizó que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos "todavía no está cerrado", y que hay muchos aspectos por abordar, como por ejemplo que "la inmensa mayoría de lo que exportamos desde la agroindustria va a China".