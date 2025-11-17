La siembra de soja y maíz sigue demorada

Por su parte, la implantación de girasol avanzó sobre el 84,5 % de los 2,7 millones de hectáreas proyectadas

17 de Noviembre de 2025 09:38hs

Luego de un progreso intersemanal de 8,4 puntos porcentuales (p.p.), la siembra de soja a nivel nacional cubre el 12,9 % de los 17,6 millones de hectáreas (MHa) proyectadas para la campaña 2025/26, registrando una demora interanual de 7.4%, y del 3% respecto del promedio de las últimas cinco campañas, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

A su vez, se ha sembrado el 18,6 % de la intención de soja de primera, concentrado mayormente sobre ambos núcleos y el sur de Córdoba. Las demoras interanuales en los avances de siembra se concentran principalmente en el centro-oeste y norte de Buenos Aires, debido a los excesos hídricos que complican la logística para el inicio de la siembra.

En lo que respecta a maíz con destino grano, el avance de la siembra alcanza el 36,6% del área proyectada a nivel nacional, reflejando una demora interanual de 3,6 p.p. Las reservas hídricas adecuadas y las lluvias oportunas al inicio de la primavera han favorecido un arranque del ciclo con muy buen estado general. De acuerdo con el reporte de la BCBA, 76 % del maíz implantado presenta una condición entre buena y excelente, frente al 29 % informado en igual período de la campaña anterior.

Por otra parte, luego de un progreso intersemanal de 12,9 p.p., la siembra de girasol avanzó sobre el 84,5 % de los 2,7 millones de hectáreas proyectadas.

A pesar de haberse registrado lluvias en toda el área agrícola, los registros más abundantes se concentraron sobre el margen oeste, donde las condiciones de humedad comenzaban a ser limitantes. En cambio, sobre el centro y este del área agrícola, los registros fueron moderados a escasos, aunque dadas las condiciones de excesos que aun imperan en el sur del área agrícola estas lluvias continúan comprometiendo el área destinada a la oleaginosa.

En cuanto al área en pie, luego de las precipitaciones de esta semana, el 84,1 % presenta condición hídrica adecuada/óptima, y el 100 % mantiene condición de cultivo normal a excelente, lo que resulta particularmente favorable para el 27 % del girasol que ya transita desde botón floral en adelante.