Gedeão Silveira Pereira: “Brasil necesita seguir abriendo mercados”

El vicepresidente de la CNA brasileña, destacó que su país logró este año un nuevo récord productivo: 358 millones de toneladas de granos

24 de Noviembre de 2025 06:00hs

El vicepresidente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), Gedeão Silveira Pereira, advirtió que “Brasil necesita seguir abriendo mercados” dado que su producción -tanto agrícola, como ganadera- sigue expandiéndose. En ese contexto puntualizó que su país logró en el ciclo agrícola 2024/25 un nuevo récord: 358 millones de toneladas de granos.

En cuanto al stock vacuno de Brasil, detalló que “es de 238 millones de cabezas” al tiempo que explicó que “no sólo se debe buscar recomponer el rodeo bovino, sino que también se deber procurar tener una mayor eficiencia”. Señaló que, precisamente “cuando hay buenos precios, los ganaderos invierten para lograr una mayor eficiencia”.