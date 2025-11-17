Emerenciano Sena y Marcela Acuña será juzgados por presunto lavado de dinero proveniente de fondos públicos

El dinero provendría de delitos de corrupción y fraude a la administración pública chaqueña. El objetivo de las maniobras habría sido dotar de apariencia de licitud a dichos recursos.

17 de Noviembre de 2025 17:12hs

Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, declarados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, serán nuevamente juzgados. La nueva causa aborda supuestas maniobras de lavado de dinero proveniente de fondos públicos provinciales. El juez federal Ricardo Mihanovich, de Resistencia, elevó el expediente a juicio oral tras una solicitud formal del fiscal Patricio Sabadini.

La investigación se inició en 2023 y acusa al matrimonio de introducir fondos de origen ilícito en el mercado. El dinero provendría de delitos de corrupción y fraude a la administración pública chaqueña. El objetivo de las maniobras habría sido dotar de apariencia de licitud a dichos recursos. El fiscal Sabadini señaló un significativo incremento patrimonial sin correlación con los ingresos lícitos declarados por los acusados.

El origen de la causa judicial fue el allanamiento a la vivienda de los Sena el 9 de junio de 2023. Durante la operación, realizada en el marco de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, las autoridades incautaron seis millones de pesos en efectivo. Este hallazgo desató las sospechas iniciales sobre el manejo irregular de recursos.

La Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña está en el centro de la acusación. La fiscalía detectó que esta entidad facturó cifras elevadas al gobierno de Jorge Capitanich. En 2022, la Fundación facturó más de $50 millones al Ministerio de Infraestructura y al IAFEP. Esta cifra escaló a $186 millones facturados al IAFEP solo en 2023. La acusación sostiene que se manipularon los libros contables para blanquear el dinero ilícito.