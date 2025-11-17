El Sector Público Nacional obtuvo un superávit financiero de más de $ 500.000 millones en octubre

El resultado acumulado durante los primeros diez meses del año equivale al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el superávit primario. En el caso del superávit financiero, el acumulado ascendió al 0,5% del PIB.

17 de Noviembre de 2025 14:46hs

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $823.925 millones en octubre de este año. El superávit financiero, que incluye el pago de intereses de deuda, alcanzó los $517.672 millones. El resultado favorable permitió, según la cartera, sostener el ancla fiscal del programa de gobierno.

El resultado acumulado durante los primeros diez meses del año equivale al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el superávit primario. En el caso del superávit financiero, el acumulado ascendió al 0,5% del PIB. Los desembolsos netos del intra-sector público se ubicaron en $306.253 millones en el mes de octubre.

Los ingresos totales del SPN sumaron $11.987.193 millones en octubre, lo que representó un incremento interanual del 28,1%. Los recursos tributarios mostraron un avance del 24,4%. Los principales incrementos fueron impulsados por los Derechos de Importación (+65,7%), el Impuesto a las Ganancias (+41,8%), Débitos y Créditos (+41,2%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+35,9%) y el IVA neto de reintegros (+31,5%).

En cuanto a los gastos primarios de la administración pública, estos totalizaron $11.163.268 millones, lo que supuso un alza del 29,6%. Las Prestaciones Sociales constituyeron el principal componente, ascendiendo a $6.891.369 millones (+31,5%). Las remuneraciones sumaron $1.416.199 millones (+21,9%). Los subsidios económicos alcanzaron $1.041.225 millones (+27,1%), con subidas del 28,2% en los energéticos y del 27,3% en los destinados al transporte.