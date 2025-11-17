El hermano del gobernador del Chaco atropelló y mató a un peatón

Ocurrió la madrugada del sábado, cerca de las 5, pero se conoció este lunes, al referirse al hecho públicamente el mandatario provincial, Leandro Dzero.

17 de Noviembre de 2025 12:59hs

Horacio Zdero, hermano del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, atropelló y causó la muerte de un peatón en la localidad de Quitilipi. Ocurrió la madrugada del sábado, cerca de las 5 de la mañana. El suceso se conoció públicamente este lunes, tras las declaraciones del mandatario provincial, quien solicitó una investigación completa del caso.

El accidente se produjo en el acceso Juan Domingo Perón. Horacio Zdero, de 57 años, conducía una camioneta Ford Ranger blanca cuando impactó contra un hombre que caminaba por la zona. La víctima, de unos 40 años, murió instantáneamente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña realizaron el test de alcoholemia al conductor. Fuentes policiales informaron que la prueba arrojó un resultado de 0,00 gramos por litro de alcohol en sangre.

La fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, tomó intervención inmediata en el caso. La autoridad judicial dispuso notificar a Horacio Zdero de la imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal” y ordenó que permanezca en libertad. La investigación busca establecer las circunstancias exactas del hecho.