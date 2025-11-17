El dólar oficial cerró a su menor cotización en 40 días

El dólar minorista se vendió a $ 1.415 este lunes. La divisa mayorista también extendió su estabilidad y cerró en $1.387, un piso que no se alcanzaba desde finales de septiembre.

El valor del dólar continuó su tendencia a la baja por quinta jornada consecutiva este lunes. Esta calma en el frente cambiario se atribuye a una nueva ola de empresas que colocaron deuda en mercados internacionales. El dólar minorista se negoció en los bancos a $1.415, un nivel no registrado en los últimos 40 días.

La divisa mayorista también extendió su estabilidad. En una rueda con volumen acotado, que no superó los US$ 325 millones, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.387. Este valor representa el piso que no tocaba desde finales de septiembre. La baja de la divisa se produjo sin intervención activa por parte del Tesoro Nacional.

La inyección de divisas en el mercado provino principalmente de operaciones posteriores a las elecciones. Durante las dos primeras semanas tras los comicios, un mínimo de diez empresas argentinas concretó colocaciones de deuda. El monto aproximado captado en el mercado internacional alcanzó los US$ 3.000 millones.