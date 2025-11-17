Ecuador: aplastante derrota de Noboa en su referéndum para reformar la Constitución e instalar bases militares extranjeras

Las cuatros propuestas del presidente ecuatoriano fueron rechazadas por guarismos del 53% en adelante, pero la reforma constitucional y la admisión de bases extranjeras tuvo rechazos de más del 60%.

17 de Noviembre de 2025 16:04hs

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sufrió un revés electoral tras el rechazo mayoritario a las propuestas clave de su referéndum nacional. Noboa canceló un encuentro con la prensa y se limitó a escribir en la plataforma X que respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano. Cerca de 14 millones de electores estaban convocados para sufragar de manera obligatoria.

Los votantes rechazaron dos propuestas centrales impulsadas por el mandatario. La instalación de bases militares extranjeras, prohibidas en la Constitución desde 2008, fue rechazada por el 61% de los sufragantes. De igual forma, la propuesta de redactar una nueva Carta Magna mediante una Asamblea Constituyente fue desaprobada por el 62% de los votantes.

Además de los temas constitucionales, el electorado negó otras iniciativas. El fin del financiamiento estatal a los partidos políticos fue rechazado con un 58% de los votos. Asimismo, la reducción del número de congresistas fue desaprobada por un 53% del electorado.

El referéndum fue convocado por Noboa después de que la Corte Constitucional frenara varias de sus iniciativas. Estas iniciativas incluían la castración química para violadores y la vigilancia sin orden judicial. El presidente había argumentado que la Constitución era demasiado garantista con los criminales.