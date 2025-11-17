Distéfano: “El ciclo económico favorable para la Argentina va a durar entre 5 y 10 años”

El economista se refirió, además, a las retenciones a las exportaciones del agro y consideró que “no se pueden bajar de golpe”

17 de Noviembre de 2025 10:20hs

El consultor económico Salvador Distéfano anticipó que “el ciclo económico favorable para la argentina va a durar entre 5 y 10 años”, al tiempo que puntualizó que “debemos analizar a la política del presidente Javier Milei -que está ordenando en primera instancia la macroeconomía- en un contexto internacional favorable y en el marco de un cambio estructural en la Argentina”.

Al referirse a las retenciones a las exportaciones del agro, Distéfano consideró que “no se pueden bajar todas de golpe”.

“El campo va a una campaña agrícola récord, con precios extraordinarios en la ganadería”, en un contexto en el que “muchas cuestiones internacionales favorecen a la Argentina”, considerando que nuestro país “tiene un capital muy valioso: recursos naturales y capacidad profesional”.