Condenaron a muerte en ausencia a exprimera ministra de Bangladés

17 de Noviembre de 2025 15:03hs

Un tribunal especial de Bangladés sentenció a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina. Los cargos imputados son crímenes contra la humanidad. La condena está relacionada con la represión de un levantamiento estudiantil ocurrido en 2024. Este levantamiento resultó en la caída de su mandato de 15 años.

El Tribunal Internacional de Crímenes, con sede en Daca, sentenció a Hasina y al exministro del Interior, Asaduzzaman Khan. Ambos fueron juzgados en ausencia, ya que se encuentran exiliados en India. Un tercer sospechoso, un exjefe de policía, fue condenado a cinco años de prisión tras convertirse en testigo de Estado y declararse culpable en el proceso.

Hasina y Khan enfrentaron cargos por la muerte de cientos de personas durante las protestas de julio y agosto de 2024. Reportes oficiales del gobierno interino indican que más de 800 personas fallecieron y 14.000 resultaron heridas. Un informe de Naciones Unidas de febrero sugería que la cifra de víctimas mortales podría ascender a 1.400.

La exmandataria debe entregarse o ser arrestada dentro de los 30 días posteriores al fallo para poder apelar el veredicto. El veredicto llega en un contexto de inestabilidad, posterior al derrocamiento de Hasina el 5 de agosto de 2024. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, asumió la jefatura de un gobierno interino, el cual prometió castigar a la exlíder y programó elecciones para febrero.