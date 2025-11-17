Chile "se inclinaría hacia un gobierno de una derecha más extrema"

Tras una primera vuelta "mucho más apretada de lo pensado", se avizora un panorama "muy cuesta arriba para el oficialismo", una realidad que se viene reiterando desde 2010, destacó Cristian Fuenzalida. El periodista trasandino detalló que "se preveía una ventaja de 10% de Jara contra Kast, pero terminó siendo de sólo tres puntos y se le hace muy cuesta arriba al oficialismo. La derecha suma más de cincuenta puntos, pero la derecha tradicional, la de Piñera, quedó quinta".

17 de Noviembre de 2025 17:55hs

