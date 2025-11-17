Alerta roja por vientos intensos en la región patagónica

Se esperan ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora. Hubo cierre de escuelas, rutas y aeropuertos. Se solicitó a la población evitar salir de sus domicilios.

17 de Noviembre de 2025 14:29hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por intensos vientos en la totalidad de la Patagonia. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar hasta 150 kilómetros por hora. Las autoridades implementaron medidas extremas de prevención, incluyendo el cierre de escuelas, rutas y aeropuertos. Se solicitó a la población evitar salir de sus domicilios.

La zona más afectada por el fenómeno es el sudeste de Chubut, donde rige la alerta roja. La advertencia abarca específicamente la meseta de Escalante, Sarmiento, Ameghino y la meseta del Río Senguer. El resto de la provincia de Chubut y toda Santa Cruz se encuentran bajo alerta naranja por vientos intensos. La alerta de nivel amarillo se extendió a Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

Los vientos comenzaron durante la mañana, paralizando la actividad en varias provincias patagónicas. Se decretó la suspensión de clases en gran parte de Chubut y Santa Cruz, y la mayoría de los comercios permanecieron cerrados. La circulación fue restringida en las rutas que conectan Comodoro Rivadavia con otras ciudades de Chubut desde las 6 de la mañana, debido al riesgo de vuelcos y la falta de visibilidad.

Cerca de las 10 de la mañana se produjo un corte en el suministro de agua potable. La interrupción se debió a la caída de postes que alimentan las bombas del acueducto. El secretario de Control Urbano en Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, indicó que se esperaban ráfagas de 145 km/h hacia el mediodía, con una posterior disminución a 110 o 120 km/h durante la tarde.