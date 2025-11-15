Al menos 22 heridos por una explosión que se oyó en veinte kilómetros a la redonda

La emergencia, que se desató en una fábrica de logística química y se propagó a otras instalaciones, movilizó a más de 40 dotaciones de bomberos. Las llamas alcanzaron hasta 15 metros de altura y las detonaciones causaron pánico en lugares tan lejanos como Cañuelas, Ezeiza y Montegrande.

Al menos 22 personas resultaron heridas y se registraron numerosos daños materiales tras una explosión seguida de un incendio en el Polo Industrial Spegazzini, ubicado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. La emergencia, que se desató en una fábrica de logística química y se propagó a otras instalaciones, movilizó a más de 40 dotaciones de bomberos para controlar las llamas que alcanzaron hasta 15 metros de altura.

Los impactos de la explosión generaron alarma en Ezeiza, Cañuelas, Montegrande y localidades cercanas. Vecinos reportan que la onda expansiva afectó un radio de 20 kilómetros, provocando destrozos en viviendas y vehículos. Autoridades indicaron que el incendio está confinado en una superficie de aproximadamente 300 x 250 metros, facilitando el acceso por autopista para las tareas de contención.

Testigos compartieron videos en redes sociales mostrando columnas de humo impresionantes, mientras el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que aún se trabaja para extinguir el fuego y determinar el origen del siniestro. Residentes reportan un olor peculiar en la zona, posiblemente relacionado con sustancias tóxicas, por lo que se solicitó a la población permanecer en sus hogares.

El Ministerio de Salud provincial dispuso la distribución de heridos según gravedad en diferentes hospitales: los casos leves serán derivados a hospitales Cecilia Grierson y Néstor Kirchner, mientras los críticos recibirán atención en centros del Bicentenario (Esteban Echeverría), Eurnekian (Ezeiza) y Balestrini (La Matanza). Por su parte, la autopista Ezeiza-Cañuelas permanece cerrada para facilitar las labores de asistencia y emergencia.